ЖКХ

Псковские «управляйки» без предупреждения увеличили размер платы за содержание и ремонт

Прокуратура Псковской области внесла представления в адрес 7 директоров управляющих организаций Пскова, которые нарушили требования жилищного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, проверка была проведена по многочисленным обращениям жителей областного центра.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст.ст. 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации с 1 января управляющие организации г. Пскова в одностороннем порядке изменили размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, закрепленный в договорах управления многоквартирными домами, путем его увеличения, без согласования с собственниками помещений.

Вместе с тем, в соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменять порядок определения размера платы за содержание жилого помещения и начислять плату за содержание жилого помещения в размере, превышающем размер такой платы, определенный в соответствии с заключенным договором управления многоквартирным домом.

При этом в силу пункта 3 части 3 статьи 162 ЖК РФ одним из существенных условий договора управления многоквартирным домом является порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы.

Учитывая, что управляющие организации в целях реализации указанных выше нормативных требований не инициировали проведение общих собраний собственников для решения соответствующего вопроса, а самостоятельно увеличили размер платы за содержание и ремонт общего имущества, прокуратурой области в адрес 7 директоров управляющих организаций внесены представления с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой области на контроль.