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Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью»

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Повышающий коэффициент к нормативам на коммунальные ресурсы в Псковской области будет отменен, заверил вице-губернатор


07.02.2017 13:13 ПЛН, Псков

Повышающий коэффициент к нормативам на коммунальные ресурсы в Псковской области будет отменен. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации 7 февраля сообщил заместитель губернатора региона Александр Кузнецов.

Он рассказал, что некоторые ресурсоснабжающие организации с 1 января 2017 года воспользовались своим правом и применили повышающий коэффициент 1,5 для домов, которые не оснащены приборами учета. «Мы понимаем, что норматив и так высок, с применением коэффициента платежи становятся неадекватными», - отметил вице-губернатор.

Александр Кузнецов добавил, что применение повышающего коэффициента является возможным, но не обязательным, в связи с чем в администрации региона идет работа с ресурсоснабжающими организациями по его отмене.

Кроме того, ситуация по росту платы за ОДН будет решаться путем инициирования сходов жителей многоквартирных домов, которые могут принять решение о переходе на использование нормативов по расчетному методу до июня 2017 года. Таким образом, повышение платы за ОДН по сравнению с декабрем 2016 года составит всего 5-10%, отметил Александр Кузнецов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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