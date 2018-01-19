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Жители военного городка Остров-3 жалуются на холод в квартирах

В администрацию Островского района поступили обращения от граждан, проживающих на территории военного городка Остров-3 по вопросу нарушений температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, администрация муниципалитета инициировала проверку ООО «ГУЖФ» в части функционирования системы отопления.

В ходе проверки были произведены на выборочной основе замеры температуры воздуха в квартирах некоторых домов. Выявлено, что в части домов на территории Острова-3 внутренние инженерные сети находятся в неудовлетворительном, а кое-где и аварийном состоянии. Нарушения температурного режима выявлены в жилых помещениях домов № 12, 15 и 21. При этом ООО «ГУЖФ» дано предписание о незамедлительном устранении утечки на трубопроводе отопления в доме № 15.

Также в ходе проверки зафиксированы случаи самовольного слива теплоносителя из системы отопления в систему канализации. Тем самым наносится вред системе отопления всего дома. Слив воды из батарей категорически недопустим, подчеркнули в администрации района.

Норматив температуры воздуха в жилых помещениях +18 градусов по Цельсию, для угловых квартир +20. Гражданам, у которых температура воздуха в жилых помещениях ниже нормы, управляющей компанией будет выполнен перерасчет платы за отопление. Для этого следует обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением.

Ситуация по соблюдению режима отопления в многоквартирных домах на Островского района, включая военный городок Остров-3, находится на постоянном контроле муниципальных властей.