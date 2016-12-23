Собственники квартир на первых этажах домов с лифтом будут платить взносы на капремонт, как и все остальные

В Псковской области в 2017 году увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Псковское областное Собрание на сессии 26 декабря согласовало увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2017 год.

Согласован следующий минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2017 год, в размере:

6,18 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта. Увеличение составит 23 копейки.

7,21 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом; Увеличение составит 26 копеек.

Минимальный размер взноса разработан на основании подготовленных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ методических рекомендаций.

Игорь Дитрих («Единая Россия») поинтересовался, сколько будет платить собственник квартиры на первом этаже в доме с лифтом. Ему ответили, что «вопрос в доме, а не в человеке». Жители первых этажей будут платить наравне с остальными собственниками.

Виктор Дуля (КПРФ) спросил, может ли реальный размер взноса отличаться от минимального. Спикер Собрания Александр Котов («Единая Россия») объяснил, что собственники по своему желанию могут формировать фонд в большем размере.

Источник: Псковская Лента Новостей