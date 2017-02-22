Директора псковской управляющей компании чуть не оштрафовали за грязный мусоропровод

Директора псковской управляющей компании чуть не оштрафовали за ненадлежащее содержание стволов мусоропровода. Решение по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица опубликовано на сайте Псковского городского суда.

В документах на сайте суда указано, управляющая организация «Первый район» нарушала санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях и ненадлежащим образом содержала стволы мусоропровода одного из жилых домов по ул. Инженерной в Пскове.

«Загрузочные клапаны мусоропровода не снабжены резиновыми прокладками, которые обеспечивают герметичность и шумоглушение, клапаны грязные, стены мусороприемных камер также грязные. Данные факты указывают на то, что ООО УО "Первый район" не проводится еженедельная чистка, дезинфекция и дезинсекция стволов мусоропровода, что способствует привлечению мышевидных грызунов, развитию и распространению гнилостных бактерий, появляющихся при разложении пищевых отходов», - говорится в постановлении суда.

В судебном заседании директор управляющей компании заявила о раскаянии в содеянном, что признается судом в качестве смягчающих ответственность обстоятельств. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, обстоятельств дела, личности виновного, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих ответственность обстоятельств, принимая во внимание, что директор ООО УО «Первый район» впервые совершила административное правонарушение, предусмотренное гл. 6 КоАП РФ, а также учитывая отсутствие условий, при наличии которых предупреждение не может быть назначено, суд заменил административное наказание в виде штрафа на предупреждение.

Источник: Псковская Лента Новостей