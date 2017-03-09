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В Пскове утвержден план ремонта котельных на 2017 год
13.03.2017 16:21 ПЛН, Псков
В администрации города Пскова подписано постановление «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Контроль за исполнением данного постановления возложен на начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексея Захарова.
Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год размещен на официальном сайте города и опубликован в газете «Псковские Новости».
Ознакомиться с планом ремонта теплоисточников можно здесь.
Источник: Псковская Лента Новостей
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