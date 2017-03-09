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В Пскове утвержден план ремонта котельных на 2017 год


13.03.2017 16:21 ПЛН, Псков

В администрации города Пскова подписано постановление «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год». 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», ежегодный ремонт котельных проводится в рамках комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
 
Контроль за исполнением данного постановления возложен на начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексея Захарова.
 
Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город Псков» на 2017 год размещен на официальном сайте города и опубликован в газете «Псковские Новости».
 
Ознакомиться с планом ремонта теплоисточников можно здесь.

Источник: Псковская Лента Новостей



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