Псковичей призывают быть бдительными при покупке новостроек у посредников

В Пскове участились случаи недобросовестного поведения подрядчиков и агентов, которые берут деньги с граждан по договорам займа и обещают им квартиры. Впоследствии оказывается, что прав на эту недвижимость у подрядных организаций нет, а покупатели остаются и без денег, и без жилья.

Группа компаний «ЛУГ», в которую входят застройщики, призывает граждан быть бдительными. «Не приобретайте квартиры, не удостоверившись в том, что продавец является собственником недвижимости (зарегистрированные договоры долевого участия, уступки прав требования, купли-продажи). Если вы собираетесь купить квартиру у риэлторов, у "подрядных организаций" - проверьте документы и обратитесь к застройщику за консультацией», - советуют покупателям квартир.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в «ЛУГе», по договорам между застройщиком и подрядными организациями возможна передача квартир последним, но только в случае выполнения строительными компаниями определенного объема работ. В выявленных в Пскове случаях подрядчик брал деньги у граждан в виде займа и обещал квартиры, которые не были переданы ему застройщиком. Кроме того, организация обещала псковичам квартиры по ценам на 40% ниже рыночных, что, к сожалению, не смутило покупателей.

Группа компаний «ЛУГ» обеспокоена сложившейся ситуацией и направила соответствующее обращение в правоохранительные органы.

Застройщик призывает псковичей требовать от подрядчика правоустанавливающий документ на квартиру, удостоверенный Управлением Росреестра по Псковской области, либо обращаться непосредственно к застройщику по вопросам приобретения квартир.

За консультацией по поводу квартир застройщиков, входящих в группу компаний «ЛУГ», можно обратиться по телефону: 8 (8112) 793 793.

Источник: Псковская Лента Новостей