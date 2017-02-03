Объединиться для решения проблемы в правовом поле предложил Ян Лузин псковичам, которые остались без денег из-за недобросовестного подрядчика

Сегодня, 3 февраля, генеральный директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин встретился с псковичами, которые остались без денег из-за действий недобросовестного подрядчика. Целью мероприятия стала выработка совместного плана действий по выходу из сложной ситуации, в которой пострадали и горожане, и крупнейший застройщик региона.

Открывая встречу, Ян Лузин рассказал, что в последнее время в офис застройщика стала поступать информация о том, что некоторые подрядчики, агентства и брокеры предлагают приобретать квартиры не по тем договорам, которые предусматривает российское законодательство. Официально приобрести недвижимость и стать ее собственником можно по договорам купли-продажи, либо договорам долевого строительства, зарегистрировав соответствующие документы в регистрационном органе. В Пскове же были выявлены факты, когда гражданам обещали квартиры по договорам займа, намерений и предварительной продажи.

«По всем официальным договорам мы исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Если же вы даете деньги случайным в людям в долг взамен на обещание получить квартиру, да еще и по цене, которая значительно ниже рыночной, то нужно понимать, что вы рискуете стать жертвой мошенников», - пояснил он.

Описывая конкретную ситуацию, которая произошла в Пскове, Ян Лузин пояснил, что Псковская инвестиционная компания, входящая в группу компаний «ЛУГ», является крупнейшим застройщиком региона и работает более чем с 60 подрядчиками, которые выбираются посредством тендеров. Одним из подрядчиков, с которым «ПИК» работал на протяжении нескольких лет, был Александр Лилица, возглавляющий компанию ООО «Строй СА». «Все обязательства по договорам всегда исполнялись в срок, подрядчик получал квартиры в собственность и имел право на их реализацию. Квартиры передавались ему только после выполнения всего объема работ. В ноябре 2016 года подрядчик практически прекратил работы на нашем объекте. С этого времени мы неоднократно общались, пытались уговорить выполнить обязательства, но он расторг с нами договора. Соответственно, квартиры остались в собственности застройщика», - рассказал он.

На сегодняшний день у «ПИКа» нет ни одного договора с данным подрядчиком, последний был расторгнут на прошлой неделе. «У нас есть обязательства перед сотнями дольщиков, мы должны сдать объекты в срок, поэтому вынуждены заключать договора с другими подрядчиками, которые будут работать сверхурочно, а значит мы понесем материальные издержки», - отметил Ян Лузин.

В офис застройщика стала поступать информация о том, что подрядчик брал деньги по договорам займа и обещал псковичам квартиры, которые на самом деле ему не принадлежали и которые он, возможно, не планировал отрабатывать. Более того, он отдавал своим заимодавцам ключи от квартир, в которых выполнял работы. Некоторые из них сделали там ремонт, перевезли вещи и даже въехали в чужую собственность.

Часть квартир, которые подрядчик обещал передать псковичам, вообще находились в свободной продаже у застройщика. Кроме того, «ПИКу» уже известны факты, когда деньги взаймы руководитель «Строй СА» брал за одну и ту же квартиру несколько раз. Ян Лузин призвал присутствующих объединить усилия для решения проблемы в правовом поле. «Когда каждый из вас подает иск в суд отельно, то это гражданские правоотношения. А если мы составим коллективное заявление в правоохранительные органы, то это может перейти в плоскость уголовного права», - отметил он.

Юрист компании Ольга Степанова сообщила, что заявление «ПИКа» уже рассматривают в полиции и прокуратуре, а также выразила готовность сопровождать дела псковичей, оставшихся без денег по вине подрядчика, по уголовной линии. По ее словам, в случае, если на него будет заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), есть большая вероятность ареста имущества и счетов.

Участники встречи получили ответы на все вопросы и согласились с необходимостью совместных действий для решения сложившейся ситуации.

Источник: Псковская Лента Новостей