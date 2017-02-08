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Госдума приняла во втором чтении поправку о бессрочной приватизации жилья
Госдума приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России, передает «Интерфакс».
Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.
Комитет Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству во вторник рекомендовал принять поправки о бессрочной приватизации. Технически их предполагалось внести в законопроект, который уже находится в Госдуме и ранее был принят палатой в первом чтении.
Ранее законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан - для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.
После заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.
Источник: Псковская Лента Новостей