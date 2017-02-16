Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%

С начала 2017 года в комиссию по рассмотрению споров при управлении Росреестра по Псковской области поступило 18 заявлений об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, что на 800% больше по сравнению с прошлым годом, в котором за аналогичный период было рассмотрено всего два подобных заявления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

Для рассмотрения заявлений в региональном Росреестре состоялось 5 заседаний, в ходе которых комиссией были приняты решения об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости, которая оказалась ниже ранее установленной. В итоге суммарная стоимость была понижена на сумму более чем один миллиард 285 миллионов рублей.

В региональном Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России. Вся необходимая информация о порядке и результатах оспаривания кадастровой стоимости в Псковской области размещена на портале Росреестра в рубрике «Кадастровая оценка».

Источник: Псковская Лента Новостей