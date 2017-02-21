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Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья


22.02.2017 14:13 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ. С этими изменениями в законодательстве бесплатная приватизация жилья для граждан РФ стала бессрочной. Документ, одобренный Советом Федерации 15 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Согласно документу, из закона, в частности, исключено положение, которым установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года.

Как отмечала ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, идея о бессрочной приватизации была поддержана руководством страны. «В итоге принята норма о бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан. При этом, как и прежде, бесплатно приватизировать жилье можно один раз», - указывала она. При этом закон не предполагает, что необходимо в обязательном порядке приватизировать жилье, это решение граждане принимают самостоятельно.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин является сторонником бессрочной бесплатной приватизации жилья и доводил эту точку зрения до кабинета министров. «Президент с самого начала был сторонником именно такого решения (объявления бессрочной бесплатной приватизации) кабинета министров и он до руководства кабинета министров доводил эту свою точку зрения, он именно такой точки зрения и придерживается, о чем и говорил кабинету министров на соответствующих совещаниях», - отметил представитель Кремля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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