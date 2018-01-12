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В прошлом году комиссия при псковском Росреестре снизила кадастровую стоимость 386 объектов недвижимости на сумму более 4-х млрд рублей

Росреестр не проводит и не утверждает кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее справедливости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при территориальных управлениях Росреестра во всех регионах России.

В 2017 году комиссия при Управлении Росреестра по Псковской области рассмотрела 513 заявлений о снижении кадастровой стоимости объектов недвижимости. Из них 201 заявление поступило от юридических лиц (25 в отношении объектов капитального строительства (ОКС) и 176 в отношении земельных участков), а также 312 заявлений от граждан (в отношении ОКС-67 заявлений, в отношении земельных участков-245). В ходе проведения заседаний комиссией были приняты решения о пересмотре в сторону уменьшения ранее установленной общей кадастровой стоимости 386 объектов недвижимости на сумму более 4-х миллиардов рублей.

В региональном ведомстве также напомнили, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке». Росреестр участвовал в разработке проекта закона и последовательно выступал за принятие его положений. Согласно новому закону государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах Российский Федерации по новым правилам с 2020 года. При этом регионы по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года.

Закон «О государственной кадастровой оценке» предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти.

Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм кадастровой оценки направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости.

С более подробной информацией о порядке обращения в комиссию и результатах оспаривания кадастровой стоимости в Псковской области можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра в рубрике «Кадастровая оценка».