Сегодня: Пятница, 17 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Vesta в марте от 515 900 рублей Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Интерактив: Когда наведут порядок на рынке «Маяк»?

Интерактив: Когда наведут порядок на рынке «Маяк»?

Когда же наведут порядок на рынке «Маяк»? Пешеходам пройти негде, все машины стоят вдоль стены рынка, оставлено только маленькое расстояние, где одно месиво грязи.     Если вам нужно...21





За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Фотофакт: Псковичей предупреждают о массовом воскресном суициде

17.03.2017 12:45 ПЛН, Псков

Вот такое объявление обнаружили родители в частном детсаду «Калинка» в Пскове. Все, естественно, обеспокоены.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 13 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31