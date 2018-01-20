Интерактив: Берегите лес от пожара!

Построить в ганзейском Порхове мусороперерабатывающий завод и водить туда туристов предложил депутат Геннадий Григорьев

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Второй мультиформатный арт-проект «Многоголосье 2018» пройдет в Великих Луках в феврале