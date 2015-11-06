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В Псковской области останется только два полигона ТБО, один из них - в Псковском районе

В Псковской области останется только два полигона ТБО - в северной и южной части региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе встречи с жителями Порховского района сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов.

Он отметил, что места для этих полигонов будут определены уже в этом году. Из 12-ти северных районов мусор будет свозить на полигон в Псковский район. На опасения порховичей об удорожании услуг по вывозу мусора Александр Кузнецов отметил, что в муниципалитетах будут организованы мусороперезагрузочные станции.

Вице-губернатор сообщил, что вопрос по обращению с ТБО будет обсуждаться сегодня на совещании у губернатора. Он пообещал, что еще раз на этой неделе приедет в Порхов и встретится с инициативной группой. «Я обещаю, что свой район не брошу, экологической катастрофы мы не допустим», - заверил он.