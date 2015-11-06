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Участники «Клуба поколений» высоко оценили фильм «Большой» Валерия Тодоровского

Участники социального проекта «Клуб поколений», реализуемого на базе Псковского облсовпрофа, высоко оценили фильм «Большой» Валерия Тодоровского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, на показ фильма 31 января в учебном классе Дома Союзов собрались более 20 членов Клуба, финальные титры они встретили аплодисментами, а по окончанию просмотра поделились впечатлениями друг с другом.

«Фильм восхитительный. По-моему, он очень достоверно рассказывает, как труден путь к славе. Все, кто сидел рядом со мной, не могли сдержать слез», - отметила студентка ПсковГУ Евгения Емельянова. Мнение молодежи поддержали и представители старшего возраста: Тамара Сеземова, Антонина Данилова, Елена Иванушкина поблагодарили организаторов за предоставленную возможность собраться и вместе посмотреть удивительную историю молодой балерины, увидеть на экране прекрасных российских артистов – и молодых, и заслуженных, заглянуть за кулисы Большого театра.

Напомним, что социальный проект «Клуб поколений» реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. Необходимые ресурсы для старта проекта были получены при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. И уже в течение нескольких лет пожилые люди и молодежь в ходе совместных встреч обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, смотрят и обсуждают кинофильмы, организуют концерты, субботники и просто общаются. Собрания клуба проходят ежемесячно на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Следующая встреча в «Клубе поколений» запланирована на 14 февраля - участники клуба намерены устроить на Масленичной неделе «Кулинарный поединок».