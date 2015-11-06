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Экологическую тропу проложат около локнянской деревни Гоголево

Сотрудники Полистовского заповедника обсудили перспективы развития экологического туризма и сотрудничества с жителями деревни Гоголево Локнянского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, на встрече собрались представители отдела экологического просвещения, туризма и охраны Полистовского заповедника и местные жители.





В первую очередь они обсудили организацию питания для гостей Полистовья. Совсем скоро начнется туристический сезон, поэтому создание комфортных условий для приезжающих сейчас наиболее актуально. Как известно, в деревне Цевло Бежаницкого района уже существует практика организации питания для туристов – местная жительница Зинаида Петровна Февралева угощает гостей блюдами цевельской кухни. Администрация заповедника надеется, что вскоре жители деревни Гоголево тоже смогут удивить посетителей старинными местными блюдами.



На встрече также обсудили разработку велосипедной экскурсии по окрестностям деревни Гоголево, многие предложили свою помощь в сборе информации о близлежащих населенных пунктах.



Кроме того, на собрании жители поведали историю о молодых ребятах, расстрелянных во время Великой Отечественной войны за сотрудничество с партизанами. Долгое время место их захоронения было посещаемым, многие приходили сюда, чтобы почтить память погибших, но с годами эта история стала забываться. Жители Гоголево предлагают провести весной совместную экспедицию, чтобы найти захоронение и установить там ограждение.



На собрании проговорили и о других авторских туристических предложениях - это исторические экскурсии по деревне Гоголево и краеведческому музею второй половины XX века, а также творческие мастер-классы от местных жителей.



Сотрудники Полистовского заповедника, в свою очередь, предложили разработать новую экологическую тропу рядом с деревней Гоголево. Предполагается создать маршрут, оборудованный деревянным настилом с информационными стендами и открытый для всех желающих. Идея была поддержана, и в скором времени этот проект начнет реализовываться.



В завершение встречи участники обсудили возможность проведения совместных мероприятий: познавательных занятий для детей в период каникул и праздника День деревни Гоголево для всех ее жителей.