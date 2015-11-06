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Память героев 6-й роты почтили в Великих Луках

Сегодня, 1 марта, в Великих Луках прошел митинг памяти шестой роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии у мемориала солдатам, погибшим в «горячих точках».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, у памятного зала собрались ветераны боевых действий, члены союза десантников, представители школ. К собравшимся обратился заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. Он отметил, что бессмертный подвиг 6-й роты будет жить века.

Затем представитель Великолукской епархии совершил молебен по погибшим солдатам.