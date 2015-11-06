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В областной библиотеке пройдет мастер-класс по обучению игре на фортепиано

22.03.2018 18:17|ПсковКомментариев: 0

Мастер-класс «Музыкальная радуга» по обучению игре на фортепиано проведут 24 марта в Пскове авторы методики Александр и Лариса Закревские. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, на мероприятие приглашаются педагоги и родители с детьми.

Методика «Музыкальная радуга» ориентирована на обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста музыкальной грамоте и игре на фортепиано. Ее основная идея - создание упрощенной системы записи нот, доступной малышам.       

Авторы методики утверждают, что программа одинаково доступна и интересна малышам 2 лет и детям 6-летнего возраста, а степень музыкальной одаренности и общий уровень развития детей в предлагаемой системе обучения не имеют решающего значения.

Срок реализации программы зависит от возраста ребенка - от нескольких месяцев до двух лет.

Начало в 17:00.

Вход свободный.

Занятия проходят каждую субботу в отделе литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки.

Справки по телефону: 72-84-06.  

Теги: #Псковская областная библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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