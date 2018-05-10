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Колонию в Крюках проверил уполномоченный по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и и.о. прокурора области Виктор Борисенко вместе с председателем общественно-наблюдательной комиссии Псковской области Николаем Червяковым и членом комиссии Григорием Матвеевым посетили с комплексной проверкой Исправительную колонию №2, расположенную в поселке Крюки Островского района.

Цель визита - проверка соблюдения действующего законодательства, в том числе порядка и сроках отправки корреспонденции, а также прав и охраняемых законом интересов граждан, отбывающих различные наказания в этом федеральном учреждении.

Региональный омбудсмен и прокурор лично проверили условия содержания лиц, находящихся за различные дисциплинарные правонарушения в штрафном изоляторе колонии и провели беседы с осужденными. Они ознакомились с условиями проживания в женском общежитии и побеседовали с женщинами, отбывающими наказания в этом участке колонии-поселения.

Помимо этого, проверяющие побывали на производственной зоне, в том числе столовой, где были сняты пробы пищи, а также на участках пилорамы, курятника и автосервиса , библиотеке, магазине, в котором сравнили цены на товары с рыночными, затем зашли в медицинскую часть, где проверили наличие медицинских препаратов.

В завершении осмотра территории колонии уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и и.о прокурора области Виктор Борисенко, Николай Червяков и Григорий Матвеев пообщались с временно исполняющим обязанности начальника учреждения Денисом Красносельским и начальником УФСИН России по Псковской области Юрием Лымарем на тему трудоустройства осужденных и оказания им медицинской помощи.