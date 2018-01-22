Недвижимость

Начинаем копить на квартиру в новом году

С каждого понедельника и с каждого нового года мы по традиции себе что-то обещаем: начать бегать, сесть на диету, найти новую работу или вообще кардинально поменять всю жизнь. Почему бы не начать 2018-й с осуществления мечты о покупке собственного жилья? Конечно, квартиру не купишь с новогодней премии, да и первоначальный ипотечный взнос сиюминутно не соберешь. А вот накопить на покупку жилья в кооперативе - вполне реально. Такой способ приобретения жилплошади предлагает потребительское общество (ПО) ППК «Строим Вместе», которое уже 14 лет успешно работает в Пскове.

Копить на квартиру в кооперативе выгодно и надежно. Сначала пайщик постепенно накапливает половину суммы, а затем - после приобретения жилья - выплачивает рассрочку без критической нагрузки на семейный бюджет. Размер платежей и график выплаты пайщик определяет самостоятельно.

Для вступления в кооператив «Строим Вместе» не нужно собирать целую кипу документов, необходим только паспорт. Платежеспособность пайщика проверяется в процессе накопления средств.

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Особенно актуально и удобно копить в кооперативе средства на покупку жилья для детей. Постепенно, не залезая в долги и кредиты, можно приобретать метр за метром, чтобы к совершеннолетию обеспечить ребенка квартирой.

Участниками программы приобретения жилья через кооператив «Строим Вместе» в Пскове стали почти 200 семей. Потребительский приобретательский кооператив является некоммерческой организацией. Это означает, что средства членов кооператива не подвергаются риску. Они надежно защищены, так как при поступлении вкладываются в высоколиквидную недвижимость. «Одни отдают, живя в квартирах, другие накапливают - таким образом формируется общий паевой фонд кооператива», - поясняют в «Строим Вместе».

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За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: (8112) 672 872, +7 (921) 114 73 47 или по адрес: 180000 г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 42.

Специалисты кооператива всегда рады дать исчерпывающие ответы на любые вопросы и провести подробную консультацию.

Электронная почта: vmestepskov@bk.ru, сайт www.ipotekasv.ru