Недвижимость

Дольщица с ул. Гдовской, 24 возмущена «заморозкой» строительства многоэтажки

Участник долевого строительства дома по ул. Гдовской, 24 в Пскове обратилась на сайт врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с просьбой не допустить появления в областном центре очередного дома с обманутыми «дольщиками».

«Я являюсь участником долевого строительства многоквартирного дома по ул. Гдовская, д. 24. ДДУ с застройщиком ЗАО «ДСК» был подписан и зарегистрирован в установленном порядке весной 2017 г. Полная оплата квартиры была произведена мною после подписания договора. Таким образом, все предусмотренные законом обязательства перед застройщиком я выполнила.

В настоящее время работы по строительству дома практически не ведутся, построен только один этаж из 10. Фактически стройка на объекте "заморожена", хотя, как указано в проектной декларации, срок ввода дома в эксплуатацию 27.11.2018 г. Информация о продаже квартир в указанном доме на сайте ДСК теперь отсутствует», - написала дольщица.

«На данный момент представители застройщика - АО "ДСК" предлагают мне добровольно заключить соглашение о расторжении договора долевого участия, объясняя это тем, что у них изменился директор (теперь стал Я.В. Лузин), который хочет произвести модернизацию на производстве и строительство дома на Гдовской, 24 будет остановлено.

Предложенное соглашение учитывает интересы только застройщика, поскольку проценты за пользование денежными средствами мне предлагают выплатить не по Федеральному закону №214-ФЗ, а по ст. 395 ГК РФ, которые в разы меньше полагаемых мне в случае расторжения ДДУ по вине застройщика.

Официальных уведомлений о расторжении договора в одностороннем порядке мне не поступало. Переговоры ведутся только по телефону или перепиской по электронной почте», - пояснила псковичка.

«Я не одна, кого АО "ДСК" пытается подобным образом обмануть. В сети интернет уже есть информация от людей, которые также после звонков от застройщика, под страхом остаться без денег, согласились на расторжение ДДУ с выплатой мизерных процентов и уже зарегистрировали соглашения о расторжении. Этим людям также говорили, что дожидаясь обещанного срока ввода дома в эксплуатацию они вообще ничего не получат (ни денег, ни квартиры).

За последние полгода стоимость жилья выросла и за предлагаемую мне застройщиком сумму я не смогу сегодня купить альтернативное жилье. Хотя на момент покупки я рассматривала несколько вариантов за аналогичную стоимость (как в новом, так и в старом жилом фонде).

Сейчас в городе Пскове руководителем большинства фирм-застройщиков является один человек - Ян Лузин. Скорее всего, в случае расторжения договора ДДУ за покупкой другой квартиры мне придется обратиться в его же фирмы. Я опять буду год кредитовать под маленький процент его фирму, а потом мне скажут: «Извините, мы не хотим достраивать этот дом, забирайте свои деньги». И сколько раз может продолжаться подобная схема не известно.

Получается, что гарантированные федеральным законодателем права дольщиков являются лишь декларацией и не работают на местах? Будет ли достроен дом по ул. Гдовской д. 24? Если я сейчас откажусь подписывать соглашение о расторжении ДДУ, а дом будет не достроен, то как будут защищены мои права как дольщика (кто вернет деньги и в каком размере)?» - отметила участник долевого строительства.

Горожанка просит у Михаила Ведерникова поручить уполномоченным лицам взять на контроль ход строительства многоквартирного дома № 24 по ул.Гдовской, чтобы не допустить возникновения на территории региона очередного проблемного дома и обманутых дольщиков.