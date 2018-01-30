Недвижимость

17 объектов муниципального имущества приватизировано в Пскове в прошлом году

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Пскова за 2017 год утвердила городская Дума на сессии 2 февраля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, основные данные депутатам озвучила председатель КУМИ Лариса Морозова.

За предыдущий год проведено 54 аукциона, 6 продаж путем публичного предложения, 10 конкурсов. Из 32 объектов нежилого фонда из Плана приватизации продано 17 на общую сумму 11,4 млн рублей. Денежные средства от их продажи поступили в бюджет города Пскова в полном объеме.

Вопросов по результатам исполнения плана приватизации за год у депутатов не возникло.

Также на сессии утвердили условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2018 года по объектам на улицах Луговой, Яна Фабрициуса, Инженерной. Кроме того, увеличена стоимость здания на Некрасова, 12 для приватизации, поскольку оно является предметом охраны исторического поселения.