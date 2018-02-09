Недвижимость

«Авентин» представляет подборку «горячих» предложений по новостройкам Пскова

«Авентин-Псков» представляет подборку «горячих» предложений по новостройкам областного центра.

Преимущества выбора квартиры в новостройке с «Авентин»:

находясь в одном офисе, вы можете выбрать квартиру в любой новостройке Пскова по ценам застройщика или ниже;

полное юридическое сопровождение сделки, которое гарантирует безопасность операции с недвижимостью;

вам помогут грамотно и оперативно оформить сделку с использованием военной ипотеки, материнского капитала и других сертификатов;

центр недвижимости всегда предлагает самые актуальные акции и скидки от застройщиков и подрядчиков;

бесценная консультация специалистов, которая поможет превратить покупку квартиры из «головоломки» в удовольствие.

Актуальные акции и скидки в новостройках

ЖК «СИТИ». Застройщик: ЗАО «Реставрационная мастерская»

Вариант №1: первый внос - 30%, далее рассрочка на 2 года с ежемесячными либо ежеквартальными взносами. В этом случае стоимость квартиры определяется как «базовая»;

Вариант №2: первый взнос - 50% и оставшиеся 50% можно внести непосредственно перед сдачей дома, стоимость квартиры определяется из расчета минус 1000 руб/м.кв. от базовой цены.

Вариант № 3: оплата - 100% стоимости (в том числе ипотека), стоимость квартиры определяется из расчета минус 3000 руб/м.кв. от базовой стоимости.

Также к оплате принимаются все государственные сертификаты (материнский капитал, ГЖС, военная ипотека и другие).

Выбирайте квартиру на сайте: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/673/

ЖК «Видный». Застройщик «Псковская реставрационная мастерская -1»

Беспроцентная рассрочка на готовые квартиры до 3 лет (возможность проживать в новой квартире до окончательного расчета).

При оплате первого взноса 50% и более предоставляется скидка в 500 рублей за каждый метр, оплаченный первым взносом. При полной оплате за квартиру применяются особые условия - скидка 3000 руб/ 1 м. кв.

Выбирайте квартиру на сайте: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/642/

Зональное шоссе, 5. Застройщик: Муниципальное предприятие г. Пскова «Управление капитального строительства»

К каждому покупателю индивидуальный подход. Стоимость за кв.м. от 30 000 рублей.

Выбирайте квартиру на сайте: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/669/

Балтийская, 1. Застройщик: ОАО «Псковжилстрой»

При полном расчете клиентам предоставляется скидка 1000 рублей с каждого квадратного метра.

Петровская, 4-б. Застройщик ООО «Текспроект»

Индивидуальные газовые котлы. Остекление балокона в подарок.

Выбирайте квартиру на сайте: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/676/

Не нашли что искали? Позвоните в «Авентин-Псков»: 8 (8112) 29-84-84.

«Авентин-Псков» - ваш личный эксперт по недвижимости

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