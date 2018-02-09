«Авентин» представляет подборку «горячих» предложений по новостройкам Пскова

«Авентин-Псков» представляет подборку «горячих» предложений по новостройкам областного центра.
Преимущества выбора квартиры в новостройке с «Авентин»:
Актуальные акции и скидки в новостройках
ЖК «СИТИ». Застройщик: ЗАО «Реставрационная мастерская»
Вариант №1: первый внос - 30%, далее рассрочка на 2 года с ежемесячными либо ежеквартальными взносами. В этом случае стоимость квартиры определяется как «базовая»;
Вариант №2: первый взнос - 50% и оставшиеся 50% можно внести непосредственно перед сдачей дома, стоимость квартиры определяется из расчета минус 1000 руб/м.кв. от базовой цены.
Вариант № 3: оплата - 100% стоимости (в том числе ипотека), стоимость квартиры определяется из расчета минус 3000 руб/м.кв. от базовой стоимости.
Также к оплате принимаются все государственные сертификаты (материнский капитал, ГЖС, военная ипотека и другие).
Выбирайте квартиру на сайте: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/673/
ЖК «Видный». Застройщик «Псковская реставрационная мастерская -1»
Беспроцентная рассрочка на готовые квартиры до 3 лет (возможность проживать в новой квартире до окончательного расчета).
При оплате первого взноса 50% и более предоставляется скидка в 500 рублей за каждый метр, оплаченный первым взносом. При полной оплате за квартиру применяются особые условия - скидка 3000 руб/ 1 м. кв.
Выбирайте квартиру на сайте: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/642/
Зональное шоссе, 5. Застройщик: Муниципальное предприятие г. Пскова «Управление капитального строительства»
К каждому покупателю индивидуальный подход. Стоимость за кв.м. от 30 000 рублей.
Выбирайте квартиру на сайте: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/669/
Балтийская, 1. Застройщик: ОАО «Псковжилстрой»
При полном расчете клиентам предоставляется скидка 1000 рублей с каждого квадратного метра.
Петровская, 4-б. Застройщик ООО «Текспроект»
Индивидуальные газовые котлы. Остекление балокона в подарок.
Выбирайте квартиру на сайте: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/676/
«Авентин-Псков» - ваш личный эксперт по недвижимости
г.Псков, Рижский пр., 52 +7 (8112) 29-84-84
г.Псков, Октябрьский пр., 38, +7 (8112) 29-02-84