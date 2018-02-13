Недвижимость

В 2017 году Псковское отделение Сбербанка выдало ипотечных кредитов на сумму более 2 млрд рублей

В 2017 году Псковское отделение Сбербанка выдало более 1,7 тыс. жилищных кредитов на общую сумму более 2 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Средний чек по ипотеке вырос более чем на 40% и составил 1,2 млн руб.

«В 2017 году рост рынка ипотеки составил порядка 60%. Она становится все более доступной: банк снизил ставки, упростил пакет документов и перевел процесс оформления кредита в онлайн. Сейчас с помощью сервисов Сбербанка клиенту для получения кредита нужно прийти в банк всего один раз – для подписания кредитной документации и получения денег», - рассказала псковским журналистам на брифинге начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Анна Халеева.

Одной из новинок 2017 года стал сервис ДомКлик, позволяющий приобрести квартиру на вторичном рынке онлайн по ставке от 8,6% годовых. На сайте размещены все аккредитованные новостройки и более 300 объявлений на вторичное жилье в Пскове и Великих Луках.

«Более 60% всех приобретенных квартир - это вторичное жилье. Новостройкам отдает предпочтение каждый пятый клиент. Ставка на «первичку» традиционно ниже - от 7,4% годовых при выдаче кредита через сервис электронной регистрации сделки с оформлением страхования жизни и здоровья заемщика. Кроме того, Сбербанк активно рефинансирует ипотечные кредиты других банков по ставке от 9,5% годовых с возможностью объединения нескольких кредитов в один», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Сбербанк в Пскове присоединился к программе субсидирования ипотеки, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2017 года. Кредит на льготных условиях доступен для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок. Для семей, в которых родился второй ребенок, ставка по кредиту составит 6% в течение трех лет, для семей с третьим ребенком - в течение пяти лет.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье».