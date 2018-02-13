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Недвижимость

Новая ипотека: сберегаем квадратные метры

13.03.2018 10:31|ПсковКомментариев: 0

Квартирный вопрос всегда был одним из самых важных и сложных. Как купить собственное жилье и, главное, откуда взять деньги? «В банке!» - ответят многие. Но нужно понимать, что классическая ипотека подходит далеко не всем, да и не каждому дадут кредит без кредитной истории и хорошей официальной зарплаты. Иной способ приобретения жилплощади с рассрочкой платежа предлагает потребительское общество (ПО) ППК «Строим Вместе», которое уже почти 15 лет успешно работает в Пскове.

Члены кооператива «Строим Вместе», который успешно работает уже 15 лет, прекрасно понимают, что чудес не бывает. Для того, чтобы стать счастливым обладателем квадратных метров, нужно четко представлять свои возможности. Кооператив предлагает изначально копить 50% стоимости желаемых квадратных метров, а затем, после приобретения жилья, выплачивать оставшуюся сумму пая в рассрочку под выгодный членский взнос.

С учетом того, что пайщик уже испробовал свои силы в ежемесячных платежах и доказал свою платежеспособность в периоде сбережения первых 50%, кооператив не требует у него ни справок о доходах, ни поручителей.

Рассчитать покупку квартиры через кооператив можно ЗДЕСЬ>>>.

В «Строим Вместе» особо подчеркивают, что накопление средств в кооперативе позволяет защищать их от возможного роста цен на квартиры, так как все деньги сразу вкладываются в квадратные метры. «Между банковским вкладом и накоплением в кооперативе есть существенная разница. Члены кооператива не просто вносят деньги в некую копилку. Они именно сберегают и именно квадратные метры! И это защищает их от возможного роста цен на квартиры. Кроме того, передав деньги банку, вы финансируете проекты банка, а сберегая квадаратные метры в кооперативе, вы помогаете приобрести недвижимость таким же как вы пайщикам!» - поясняют в потребительском обществе.

«Строим Вместе»:
15 лет на благо псковичей. ЛОНГРИД

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: (8112) 672 872, +7 (921) 114 73 47, +7 (981) 350 55 29 или по адрес: 180000 г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 42.

Специалисты кооператива всегда рады дать исчерпывающие ответы на любые вопросы и провести подробную консультацию.

Электронная почта: vmestepskov@bk.ru, сайт www.ipotekasv.ru

Теги: #Строим Вместе
Источник: Псковская Лента Новостей
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