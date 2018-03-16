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Недвижимость

Без миллиона, поручителей и бюрократии - приобретаем квартиру в «новую ипотеку»

26.03.2018 10:05|ПсковКомментариев: 1

Как решить квартирный вопрос, не переплачивая банкам и без кучи бумажной волокиты? Перед теми, у кого есть свободный миллион, а лучше два, такой вопрос не стоит. А вот псковичи, живущие на среднюю зарплату вряд ли смогут себе такое позволить, да и классическую ипотеку с ее процентами им не потянуть. Чтобы не рисковать средствами и жильем, а также протестировать свои возможности и платежную дисциплину, псковичам предлагают вступить в кооператив «Строим Вместе», который уже на протяжении 15 лет успешно работает на территории региона.

 На сегодняшний день приобретение квартиры с помощью потребительского приобретательского кооператива вновь набирает популярность, хотя еще далеко не все разобрались в его преимуществах.

Для вступления в кооператив «Строим Вместе» необходим только паспорт. Став пайщиком ПО, человек приобретает недвижимость после накопления 50% стоимости желаемых квадратных метров, но не ранее чем через 24 месяца со дня вступления в кооператив. Накопление осуществляется ежемесячными платежами в соответствии с индивидуальным графиком сбережения паевого взноса. После приобретения жилья наступает период рассрочки, который будет равен периоду накопления первых 50%.

«Кооператив - это не машина, которая ест поедом заемщика, как это нередко происходит в случае с «классической» банковской ипотекой. У нас нет нерешаемых вопросов, мы не оставляем наших пайщиков один на один с проблемой», - говорят в «Строим Вместе».

Такая гибкая политика принесла свои результаты. За 15 лет в кооперативе не было ни одной невыплаты по обязательствам. Не секрет, что в традиционной банковской ипотеке они встречаются нередко, потому что такие займы порой берутся спонтанно. Человек физически не может просчитать, как он будет выплачивать банку огромные проценты, да еще и в течение 10-20 лет. В кооперативе же пайщику предоставляется возможность сначала попробовать свои силы в период накопления и лишь потом переходить к рассрочке.

Оценить свои силы в покупке жилья поможет специальный калькулятор.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: (8112) 672 872, +7 (921) 114 73 47 или по адрес: 180000 г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 42.

Специалисты кооператива всегда рады дать исчерпывающие ответы на любые вопросы и провести подробную консультацию.

Электронная почта: vmestepskov@bk.ru, сайт www.ipotekasv.ru

«Строим Вместе»:
15 лет на благо псковичей. ЛОНГРИД
 
Теги: #Строим Вместе
Источник: Псковская Лента Новостей
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