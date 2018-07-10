Недвижимость

Собственная квартира совсем близко: 5 шагов от мечты к реальности

Две трети лета позади, а вы так и не решили, откуда взять деньги на собственное жилье? Потребительское общество (ПО) ППК «Строим Вместе», которое уже 15 лет успешно работает в Пскове, предлагает рациональное и экономически выгодное решение.

Копить на квартиру в кооперативе выгодно и надежно. Вот пять простых шагов приобретения жилья с помощью членской программы «Пайщику - недвижимость в рассрочку»:

1. Вносите часть накоплений в паевой фонд. В соответствии с вашими возможностями накапливаете в общем паевом фонде часть стоимости квартиры (до 50% стоимости желаемых квадратных метров).

2. Получаете право на приобретение квартиры. Выбрать квартиру можно из всего спектра предложений на рынке недвижимости - в любом месте, именно то, что подходит вашей семье.

3. Приобретение квартиры. Квартира приобретается за счет паевого фонда кооператива в собственность пайщика (членов семьи пайщика) в залогом в пользу кооператива.

4. Коопертивная ипотека. Вы живете в квартире и оплачиваете ее реальную стоимость, внося паевой взнос и небольшие членские взносы.

5. Погасив все, вы становитесь обладателем своей квартиры. Полностью погасив пай, вы становитесь полноправным собственником своей квартиры - залог с недвижимости снимается.

Схема проста и прозрачна не только на словах, но и на деле. Один из самых популярных вопросов, которые задают потенциальные пайщики - это риски. Конечно, все бояться остаться и без квартир, и без денег, но опытные члены кооператива «Строим Вместе» уже знают, что их средства не подвергаются ни малейшему риску, так как все они вкладываются в высоколиквидную недвижимость и расходуются только целевым образом.

Хотите купить квартиру выгодно? Рассчитать покупку квартиры через кооператив можно ЗДЕСЬ>>>.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: (8112) 672 872, +7 (921) 114 73 47 или по адрес: 180000 г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 42.

Специалисты кооператива всегда рады дать исчерпывающие ответы на любые вопросы и провести подробную консультацию.

Электронная почта: vmestepskov@bk.ru, сайт www.ipotekasv.ru