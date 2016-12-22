«Регламент 6 минут»: О работе согласительной комиссии по бюджету региона на 2017 год

22 декабря в эфир радио «Эхо Москвы в Пскове» вышел очередной выпуск программы «Регламент 6 минут», посвященной деятельности Псковского областного Собрания. В новом выпуске ведущий Алексей Семенов рассказывает о работе согласительной комиссии по бюджету региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и тех поправках, которые поддержали депутаты. Предлагаем вашему вниманию стенограмму выпуска.

Свою работу продолжает согласительная комиссия. На ее втором заседании члены комиссии обсудили предложения, поступившие от депутатов областного Собрания. Так, например, Владимир Яников попросил специалистов администрации прокомментировать ситуацию по исполнению наказа, с которым к нему обратились жители Гдовского района, попросившие капитально отремонтировать второй этаж здания муниципального музея «Гдовский музей истории края». Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева пояснила, что здание является объектом культурного наследия, и музей должен составить техническое задание на разработку проектно-сметной документации. Комитет готов оказать всестороннюю поддержку и сопровождать эти работы, но первый шаг должен быть за муниципальным учреждением. К сожалению, заявки от них не поступало, констатировала Елена Яковлева. Депутат Владимир Яников подтвердил, что второй этаж здания музея остро нуждается в ремонте, и пообещал встретиться с главой района, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Существенная часть наказов избирателей, которая находится на контроле региональных депутатов, касается вопросов поддержки садоводов, газификации, ремонтамостов и реконструкции дорог. Эти темы парламентарии обсуждали в ходе заседания согласительной комиссии. При этом собравшиеся отметили, что область готова оказать содействие в строительстве новых переправ, но муниципалитеты не разрабатывают проектно-сметную документацию. Из-за этого до сих пор не удается отремонтировать автомобильный мост через реку Весеча на автодороге Михайловское - Раонь в Куньинском районе. Выделить средства на эти работы попросил депутат областного собрания Олег Савельев. По проведенной оценке строительство нового моста обойдётся приблизительно в 15 миллионов рублей. Члены согласительной комиссии предложили Куньинскому району разработать проектно-сметную документацию, после чего включить реконструкцию аварийного моста в план областных работ на 2017-2018 годы. Аналогичное решение принято и по обращению об оказании помощи в ремонте мостового сооружения через реку Кебь, связывающего между собой садоводческие товарищества «Кебь» и «Восток». Этот вопрос вынес на согласительную комиссию председатель областного Собрания Александр Котов – на приёме граждан садоводы обратились к спикеру за помощью в решении многолетней проблемы.

«Были неоднократные обращения граждан, которые проживают в этих садоводческих товариществах, имеют там свои дачные участки. И во время предвыборной кампании обращались граждане и на приём приходили не только ко мне, но я знаю и к другим депутатам и сюжет по телевидению был по этому поводу. Вопрос действительно важный, поскольку это связано не только с проведение отдыха на природе, как принято у многих считать, это вообще вопрос жизненно необходимый для тех, кто в садоводческих товариществах проживают и выращивают для себя там необходимые продукт питания: овощи и фрукты. И с этой целью, собственно я инициировал рассмотрение вопроса на согласительной комиссии, поскольку Псковскому району на территории которого находится это не под силу решить за счёт средств собственного бюджета (собственно, это и не их полномочия). Я очень рад тому, что депутаты прониклись важностью этого вопроса и приняли решение на согласительной комиссии оказать помощь. В первую очередь необходимо провести проектные работы, чтобы понять, что это за объект там должен быть, с учётом всех особенностей этой реки в разное время года, и после этого уже определить необходимый объём финансирования и решать вопросы со строительством. Начать надо с первого этапа. И я надеюсь, что в следующем году денежные средства, необходимые на разработку проектно-сметной документации будут выделены».

В ходе заседания согласительной комиссии представители исполнительной и законодательной власти обсудили также предложение о выделении финансирования на подпрограмму «Развитие садоводства» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 – 2020 годы». Рассмотрение этого вопроса инициировал депутат Александр Братчиков. Члены согласительной комиссии признали, что в 2017 году не представляется возможным найти бюджетные источники финансирования мероприятий по поддержке садоводческих товариществ и рекомендовали возобновить реализацию этой программы с 2018 года.

Отметим, что работа согласительной комиссии завершается 22 декабря. После чего проект бюджета Псковской области на ближайшую трехлетку обсудят профильные комитеты, а затем он будет вынесен на очередную сессию, где документ будет рассмотрен во втором и третьем чтениях. Напомним также, что в этом году всвязи с тем, что фракция КПРФ отказалась от представительства в согласительной комиссии, областное Собрание делегировало для работы в комиссии представителей четырёх фракций. ЛДПР представляетАнтон Минаков, от Справедливой России – Наталья Тудакова, Лев Шлосберг – от партии «Яблоко». А от «Единой России» в состав согласительной комиссиивошелвице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов и член профильного комитета Анатолий Тиханов. Он поделился своими впечатлениями от работы в комиссии и дал оценку эффективности подобных обсуждений.

«Без этой комиссии никак нельзя, потому что эти вопросы, которые рассматриваются, они пограничные. То ли они как-то будут в бюджете, то ли они выпадают, и может быть выпадают навсегда. Поэтому все эти вопросы взвешиваются, рассматриваются и мы не одного не отметаем, не убираем. В самом худшем случае мы его просто переносим на 2018 год. Потому что исходя из цифр 2017 года, он просто туда не попадает физически. Внимательно разбираем, в том числе, и депутатские наказы. Много депутатских наказов, рассматриваются уже не первый год. Что касается города Пскова, и одного из наказов — это создание или постройка поликлиники на Завеличье. То, чего не хватает у нас в данном случае. Так вот, этот вопрос мы обсудили. По крайней мере, мы устно проговорили, что поликлинике быть. И быть в корпусе перинатального центра. Мы знаем, что он расширяется, и когда он будет полностью расширен, то получатся помещения, которых должно хватить на поликлинику. Это вселяет уверенность, что у ещё будет возможность обратиться к докторам людям, живущим на Завеличье. Но вселяет оптимизм то, что администрация, не смотря на сложность цифр бюджета, говорит о том, что прогнозируемый бюджет может быть и несколько лучше тех цифр, которые закладываются изначально. Посмотрим».

Работа регионального парламента продолжается, и в следующей программе мы продолжим знакомить вас с актуальными инициативами, которые получают широкое обсуждение областных депутатов. На сегодня все. Вы слушали программу «Регламент 6 минут». С вами был Алексей Семенов. До встречи.

Источник: Псковская Лента Новостей