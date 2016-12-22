Экс-губернатор Михайлов: Ситуация в Псковской области улучшится, если Оксана Федорова возобновит отношения с Трампом

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов подвел итоги 2016 года в ходе программы «Обратный отсчет» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 22 декабря. Гость студии рассказал о значимых событиях уходящего года в своей жизни и карьере, представил оценку политической жизни страны и региона.

«Для меня этот год был насыщенным, прежде всего, из-за участия в выборах. Я действительно решился вернуться в региональную политику и политику вообще. Серьезно заниматься федеральной политикой достаточно сложно, бороться за власть на таком уровне практически невозможно», - констатировал политик, напомнив про свои попытки стать депутатом Государственной Думы от Псковской области, а затем депутатом Псковского областного Собрания.

Евгений Михайлов признал, что не «особо ожидал, что выиграет», но хотел добиться лучшего результата. Он рассказал о «черном пиаре», который сопровождал его на протяжении предвыборной кампании, в том числе о 12-минутной передаче Андрея Караулова на федеральном канале. «Я вернулся, я боролся. Отдельные люди говорили много глупостей о том, что я «сбитый летчик», однако, если против политика снимается целый сюжет, то он явно не является таковым. Я стал определенным фактором этой громкой кампании в регионе», - высказал свое мнение гость студии.

Отвечая на вопрос ведущего и радиослушателей, политик рассказал, что решил вопрос с трудоустройством и еще летом занял оплачиваемую должность главы совета директоров ООО «Евро-Керамика». Однако в Псковскую область Евгений Михайлов окончательно не вернулся, его семья остается в Москве. Дом, который есть у экс-губернатора в регионе, требует достаточно больших вложений, поэтому он даже задумывается о его продаже.

Что касается продолжения политической карьеры, то гость студии не исключил своего участия в выборах муниципального уровня в 2017-м году. Также он отметил, что не готов пока вступать в какую-либо партию.

Делая прогноз на следующий год, Евгений Михайлов отметил, что для страны он будет сложным в экономическом плане. «Если цена на нефть упадет, то посыпется экономика. Она вся построена на нефти. Это говорит о том, что изначально были выбраны неверные ориентиры и правительство вело страну не туда», - сказал он.

Отношения России и США, по оценке политика, могут улучшится по желанию президента Америки Дональда Трампа, но лишь на короткий срок, так как «у многих есть желание вбить клин между странами».

Что касается положения Псковской области, то здесь Евгений Михайлов ответил шуткой: «Оно улучшится, если Оксана Федорова (уроженка Пскова, «Мисс Вселенная-2002» - ред.) возобновит отношения с Трампом (в начале 2000-х - организатор конкурса «Мисс Вселенная» - ред.). Может, тогда он построит здесь какой-нибудь отель».

Источник: Псковская Лента Новостей