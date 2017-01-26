Еще более ярких перформансов ожидает от Олега Брячака сенатор Борисов

В политическом конфликте руководителя Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака, который он ведет с губернатором Псковской области Андреем Турчаком, проявился коммерческий интерес. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» член Совета Федерации от Псковской области Александр Борисов.

«Мне показалось, у него проявился коммерческий интерес. Мне кажется, в таких историях всегда есть элемент "для чего все это делается". В данном случае их может быть три. Первое - это чистые помыслы и политическая борьба "Справедливой России" против "Единой России" и требование отставки губернатора как члена партии большинства. Второе - всегда можно воспользоваться методом, который и был озвучен Олегом Брячаком на сегодняшней сессии областного Собрания: "За мной скоро придут, и не потому, что я делаю что-то не так, а потому, что я политический оппонент, - пояснил сенатор. - Третья тема, мне кажется, абсолютно коммерческая, в интересах конкретного человека по фамилии, которая называлась на сессии (экс-депутата Псковского областного Собрания, бизнесмена Михаила Гавунаса - ред.)».

Если третий вариант имеет место, то, по мнению Александра Борисова, «не совсем логично политической партии выступать эдаким... адвокатом, лоббистом, поверенным, рупором - можно по-разному это называть».

«Олег Брячак наверняка знает, для чего все это делает. Тем более что скоро состоится новая избирательная кампания по выборам городской Думы в Пскове и Великих Луках. Допускаю, что "Справедливая Россия"таким образом пытается привлечь к себе внимание, готовит еще более яркий перформанс - и уже по-большому начала готовиться к выборам», - предположил гость студии.

Такой формат предвыборной борьбы как уличные акции Александр Борисов считает интересными, но полагает, что «некорректно переходить на личности». В целом сенатор признал, что бессрочная акция «эсеров» за отставку Андрея Турчака оказывает влияние на политическую ситуацию в регионе. «Раз мы об этом говорим, значит, эти вещи не проходят незамеченными... Но со стороны партии власти никаких проявлений ответной реакции на конкретные уличные выступления я не видел», - заключил Борисов.

Источник: Псковская Лента Новостей