Псковский фельдшер-общественник Иван Васильев меняет «Справедливую Россию» на «Родину»

Псковский фельдшер, общественник Иван Васильев, который на прошлой неделе заявил о выходе из партии «Справедливая Россия», решил вступить в ряды партии «Родина». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Дорогие друзья. Вот чем хочу с вами поделиться. Последние несколько дней ваш покорный слуга задавался вопросом продолжения своей общественно-политической деятельности. Взвесив все "за" и "против" и рассмотрев разные варианты, мною сегодня было принято решение о написании заявления в партию "Родина" с просьбой включить меня в свои ряды» - написал общественник.

«Что же, выбор сделан, и вы, друзья мои, имеете право о нем знать. Что будет дальше, покажет время. С Богом», - добавил Иван Васильев.

Ранее сообщалось, что 25 января он направил в региональное отделение «Справедливой России» заявление с просьбой об исключении из партии, после чего подробно изложил мотивы своего поступка на своей странице в фейсбуке.

Источник: Псковская Лента Новостей