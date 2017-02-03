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Псковские коммунисты предпочитают пока держать имена потенциальных участников выборов-2017 в тайне

03.02.2017 13:50 ПЛН, Псков

Псковский обком КПРФ предпочитает пока держать имена потенциальных участников выборов-2017 в тайне. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«Раньше мы наших кандидатов сильно высвечивали, но их раскрутка имеет и обратную сторону и порой выходит боком для некоторых товарищей», - пояснил гость студии. Так, по его словам, уже были случаи, когда на некоторых коммунистов оказывалось давление вплоть до увольнений с работы. «В частности, имели место случаи, когда члены КПРФ или сторонники подавали документы на участие в выборах, а после встречи с руководителем коллектива, с которыми мы не работаем, приходили и забирали заявление, так как боялись потерять работу», - сказал Петр Алексеенко.

С учетом такого опыта теперь псковские коммунисты обсуждают кандидатуры потенциальных участников выборов, которые пройдут в текущем году, только внутри партии, не вынося это на публичное обсуждение.

Петр Алексеенко также сообщил, что завтра обком проводит семинар-совещание с секретарями местных отделений, где будут обсуждены вопросы подготовки к выборам, заслушаны отчеты об их работе. «До 1 марта все первички должны отчитаться о работе и избрать делегатов на областную конференцию КПРФ, которая состоится 8 апреля. А потом мы изберем делегатов от Псковской области на 17-й съезд КПРФ», - сказал первый секретарь обкома.

Источник: Псковская Лента Новостей



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