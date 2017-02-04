В Госдуму внесен законопроект, разрешающий выдвигаться в президенты только от парламентских партий

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий выдвигаться в президенты только от парламентских партий, передает «Росбалт».

Если закон примут, выдвинуть своего кандидата на президентских выборах смогут только партии, располагающие представительством в Госдуме. «Кандидаты на должность президента РФ могут быть выдвинуты политическими партиями, федеральные списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов по результатам последних, предшествующих данным выборам президента РФ выборах депутатов Госдумы, а также в порядке самовыдвижения», - говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами от ЛДПР.

По действующему закону, напомним, выдвигать кандидатуры на должность президента имеют право все политические партии, также кандидат может выдвинуть собственную кандидатуру в порядке самовыдвижения. По мнению депутатов, такой порядок «запутывает избирателей».

В России зарегистрировано 76 партий, причем среди них появляются и так называемые «однодневки», то есть партии, которые образовываются перед выборами и пытаются посредством выборов сделать себе рекламу. Некоторые партии, выдвигая своих кандидатов, преследуют цель получения компенсации из федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта убеждены, что непарламентские партии не должны обладать правом выдвигать своих кандидатов в президенты, так как не смогли заручиться широкой поддержкой избирателей на выборах в Госдуму и, по их мнению, «не смогут конкурировать с кандидатами от парламентских партий».

Источник: Псковская Лента Новостей