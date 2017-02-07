Евгений Михайлов пока не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в сентябрьских выборах в Псковской области

Фестивали
Спектакль «Записки юного врача», который псковичи увидят 12 февраля, получил гран-при фестиваля «Монокль»
Политика
Евгений Михайлов пока не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в сентябрьских выборах в Псковской области1
Недвижимость
В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке1
Кадастровая палата по Псковской области информирует о размерах платы за предоставление сведений из ЕГРН3
Общество
Прокуратура Псковской области считает, что руководитель «Псковпассажиравтотранса» нарушил антикоррупционное законодательство