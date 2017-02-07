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Евгений Михайлов пока не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в сентябрьских выборах в Псковской области

08.02.2017 13:47 ПЛН, Псков

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов пока находится в раздумьях, принимать ли ему участие в выборах 2017 года, которые пройдут в сентябре в псковском регионе. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 8 февраля.

По его словам, тот факт, что в одном из гипермаркетов Пскова и в ряде других магазинов на территории областного центра районов на кассах распространяются газеты определенного содержания, вовсе не означает, что он собирается участвовать в выборах в этом году.

«Эти предположения не соответствуют действительности. Окончательного решения пока нет, - сказал Евгений Михайлов. - Сейчас еще не совсем определился политический расклад, который будет к выборам: и в области не совсем все ясно, и у нас тоже есть организационные вопросы. Все прояснится в ближайшее время».

«А то, что в гипермаркете раздается эта литература, - это естественно. Чего добру пропадать?» - отметил Евгений Михайлов. По его словам, решение о том, чтобы распространять в магазинах газеты, было принято еще в начале декабря, «но дело немного затянулось».

Источник: Псковская Лента Новостей



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