Псковский областной суд отменил приговор в отношении Константина Вилкова

В четверг, 9 февраля, Псковский областной суд отменил решение Псковского городского суда в отношении лидера регионального отделения партии «Родина», руководителя общественной организации «Псков — город без наркотиков» Константина Вилкова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил сам К. Вилков. По его словам, принятое в суде решение означает, что он «не имеет судимости и не ограничен ни в чем», в том числе может участвовать в выборах и занимать должности в органах власти. Решение было оглашено несколько минут назад.

«Теперь я не судимый, без каких-либо ограничений, абсолютно чистый перед законом. Может быть, поздно и относительно, но справедливость все-таки восторжествовала», - сказал Константин Вилков и добавил, что приговор городского суда в отношении остальных участников дела оставлен в силе.

Напомним, осенью прошлого года в Псковском городском суде был оглашен приговор по уголовному делу о смерти наркоторговки в отношении Константина Вилкова. Суд квалифицировал его действия по ст.33 ч.5 и ст.286 ч.1 п.в УК РФ (превышение должностных полномочий, пособничество). Общественник был приговорен к 1,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах власти, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года. Испытательный срок - 1 год.

При этом от основного наказания в виде лишения свободы Вилков был освобожден по амнистии к 70-летию Победы.

Источник: Псковская Лента Новостей