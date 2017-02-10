Спорт
Церемония торжественного открытия Всероссийских соревнований по биатлону под Островом перенесена на 11 февраля
Политика
Глава Пскова предлагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области
Недвижимость
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
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Никто из сотрудников правоохранительных органов не применял никакого оружия против подростков в Стругах Красных - прокурор Псковской области 2