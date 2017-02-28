КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» выступили против изменения «правил игры» за несколько месяцев до выборов в Псковскую городскую Думу

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» выступили против изменения «правил игры» за несколько месяцев до выборов в Псковскую городскую Думу. Предложенные главой г. Пскова изменения в Избирательный кодекс Псковской области стали предметом дискуссии на сессии Псковского областного парламента 28 февраля.

Согласно поправкам, выборы депутатов в городских округах Псковской области (Псков и Великие Луки), будут проводиться по такому же принципу, что и выборы в Псковское областное Собрание. Список кандидатов по единому избирательному округу будет формироваться из общемуниципальной (не менее 1 и не более 3 кандидатов) и территориальных групп (не менее 2 и не более 3 кандидатов). Территории территориальных групп списка будут соответствовать территориям одномандатных избирательных округов. Количество территориальных групп списка кандидатов при выдвижении будет определяться решением партии и насчитывать не менее половины от количества одномандатных избирательных округов.

Все оппозиционные партии дружно выступили против принятия закона.

Петр Алексеенко (КПРФ), в недавнем прошлом депутат городской Думы, спросил, в чем необходимость менять схему.

Глава Пскова Иван Цецерский пояснил, что так любой кандидат будет «виден» жителям. Изменения позволят избирателю делать более прямой и четкий выбор.

«Вчера на комитете вам задавали множество вопросов, ответа на которые мы, к сожалению не получили, - сказал депутат Олег Брячак (Справедливая Россия). - Вместо этого депутаты вчера услышали очень много, даже причину, по которой у главы города не потеют ноги».

«Да, не потеют ноги», - подтвердил с трибуны Иван Цецерский.

«Скажите, когда мы можем получить новую нарезку округов. Назовите конкретные сроки», - попросил внести ясность Олег Брячак.

Глава города пояснил, что изменения в устав зарегистрированы, завтра будут опубликованы в газете «Псковские новости». «Только после этого мы приступим к «нарезке округов»», - сообщил он.

Лев Шлосберг (Яблоко) решил устроить «дежа-вю вчерашнего заседания комитета». Предложение главы Пскова он оценил как «редкий казус, когда законопроект противоречит интересам всех партий без исключения». «Безумству храбрых поем мы песню, только песня очень грустная», - сказал Лев Шлосберг. Он попросил главу Пскова объяснить, как с помощью закона автор хочет увеличить внутрипартийную конкуренцию без математической возможности это сделать (вместо 13 мандатов как на выборах в 2012 году между партиями распределят 10). «Вы можете кого угодно написать в эти группы. У 99% людей не будет шанса на мандат, математика не позволяет», - сказал руководитель фракции «Яблоко».

«Удивительно, вы задаете вопрос так, не знаешь, как на него отвечать», - прокомментировал Иван Цецерский. Устав Пскова изменен исключительно на основании закона Псковской области. По его словам, если бы в законе была норма, позволяющая отменить в Пскове партийные списки, это было бы сделано.

Иван Цецерский прокомментировал предложение Льва Шлосберга, озвученное на публичных слушаниях по изменению устава города: «Ваше предложение приведёт к увеличению чиновничьего аппарата. Сегодня нужно максимально каждую копейку считать». По его словам, Лев Шлосберг глубоко ошибается, считая, что «нет конкуренции». К тому же партиям необязательно закрывать группами в составе списка все 15 округов, достаточно 8.

Антон Минаков (ЛДПР) сказал, что депутаты не на все вопросы услышали ответы. Ему неясна целесообразность внесения поправок, зачем менять «правила игры» перед каждыми выборами. Что касается аргумента в пользу нововведений об улучшении работы депутатов, глава фракции ЛДПР сказал, что неработающие депутаты – проблема фракции и руководителей. Парламентарий попросил ответить на вопрос, когда будет новая «нарезка» округов для выборов в Пскове

Иван Цецерский сказал, что этим вопросом занимается территориальная избирательная комиссия. «Можете не переживать, границы города Пскова не расширяются, количество избирателей неизменно», - заверил выступающий.

Лев Шлосберг в выступлении заявил, что закон «жлобский» и бессмысленный. Он предполагает колоссальный объём труда работников избирательных комиссий и избирательных объединений. По существующей системе выдвигается 69 кандидатов на 22 мандата списочной части. Теперь предлагается 49 человек на 10 мандатов. У 99% людей не будет мотивации к избранию. На прошлых выборах «Единая Россия» получила 7 мандатов, КПРФ – 3, «Яблоко», «Справедливая Россия» и ЛДПР - по одному. В расчете на 10 мандатов при тех же результатах, что в пять лет назад, «ЕР» получит 5 мандатов, КПРФ – 2, остальные по одному. «Могу только сожалеть, что глава администрации города используется для внесения таких законопроектов. Никто не захотел подписываться», - сказал Лев Шлосберг. По его словам, очень скверно, что меняется законодательство за несколько месяцев до выборов.

Петр Алексеенко заявил, что еще свежи в памяти выборы в Псковское областное Собрание. По городу Пскову было 6 округов. По его словам, в ТИК некачественно принимали документы от кандидатов, физически не могли проверить все данные и это позволило конкурентам снять кандидата от КПРФ по 2-му округу.

«Уважаемые политические оппоненты впервые я вижу у вас такие переживания за нагрузки которые придется пережить Николаю Юрьевичу Цветкову (председатель областной избирательной комиссии – ред.), - выступил Алексей Севастьянов (Единая Россия). - Вы сказали обо всем, о загруженном рабочем дне, проявили сложнейшие математические расчеты умножения и деления. Хорошо сказали кроме самих избирателей, которым все будет понятно». По его мнению, новая система сделает городских депутатов более узнаваемыми: «Никто не скажет, я за него не голосовал, я его не избирал».

Олег Брячак считает, что закон подрывает доверие граждан к выборности и он согласен с Антоном Минаковым: нельзя за несколько месяцев до выборов менять правила игры. «Между строк читается, для чего вы это делаете. Неприятно наблюдать за тем что происходит с городом Псковом и как некоторые чиновники обслуживают интересы коммерческих групп - то медалью хотят наградить, то полумиллиардные контракты им выделяют. Хотелось бы послушать Ивана Николаевича, что он по этому поводу думает», - сказал справедливоросс. «Оппозиция не поддержит законопроект мы внесем свое предложение чтобы ограничить главу города двумя сроками как губернатора», - добавил Олег Брячак.

После обсуждения законопроект был принят в двух чтениях.

Источник: Псковская Лента Новостей