Руководитель палаты депутатов партии «Справедливая Россия» Михаил Брячак не уверен, что губернатор Андрей Турчак не будет отстранен от должности до выборов

У руководителя палаты депутатов партии «Справедливая Россия» Михаила Брячака нет уверенности, что губернатор Псковской области Андрей Турчак не будет отстранен от должности до президентских выборов. Свое мнение он высказал 6 марта во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Отвечая на вопросы ведущего, Михаил Брячак заявил, что волна губернаторских отставок будет продолжаться. «Я не уверен, что может придти на место Андрея Турчака другой, более эффективный губернатор. Также не уверен, что в ближайшее время он, как и любой другой губернатор, не будет отстранён от должности, как сейчас происходит, мягко, по заявлению», - сказал гость эфира.

«Оценка деятельности в преддверии президентских выборов - это важный фактор. Если ситуация в области с постоянной динамикой ухудшается, наверное, это вызывает беспокойство и у администрации президента в частности. Любая власть на это должна обратить внимание», - пояснил Михаил Брячак.

Михаил Брячак также отметил, что знает губернатора Псковской области Андрея Турчака и его заместителя Максима Жаворонкова как «образованных и грамотных людей, которые абсолютно точно желают и стараются делать добро. Но не все от них зависит и получается».

Политик также сказал, в чем он не согласен с решением региональной администрации о переносе гайд-парка в Пскове. По отношению к любым оппозиционным течениям и объединениям, будь то «Справедливая Россия» или профсоюзы, нужно идти навстречу и вступать в диалог и конструктивное обсуждение, уверен он.

Источник: Псковская Лента Новостей