Интерактив
Политика
Петр Алексеенко считает, что проект «Гордума-online» поможет кандидатам от КПРФ получить более широкую известность 3
Руководителей дополнительного и дошкольного образования хотел бы видеть в Псковской городской Думе Игорь Прокофьев12
Недвижимость
Псковичам предоставлена возможность одновременной подачи документов на регистрацию прав и кадастровый учет на сайте Росреестра
Псковичам напоминают, что с 2017 года стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав3