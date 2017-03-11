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Петр Алексеенко считает, что проект «Гордума-online» поможет кандидатам от КПРФ получить более широкую известность

12.03.2017 14:06 ПЛН, Псков

Нужным и интересным назвал новый проект Псковской Ленты Новостей «Гордума-online» депутат Псковского областного Собрания, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. «Все новые формы привлекают», - отметил он в беседе с корреспондентом ПЛН.

«Если говорить об участниках, то, на мой взгляд, каждый кандидат должен определиться сам. У нас сейчас в областном отделении идет обсуждение кандидатур, в том числе и от городского отделения партии. Те, кто будет готов, смогут принять участие в этом проекте, это не запрещено. Наоборот - кандидаты смогут получить более широкую известность, публичность. Они смогут изложить свою позицию на более высоком уровне, не только в округе», - сказал Петр Алексеенко.

Напомним, ровно за полгода до Единого дня голосования Псковская Лента Новостей запустила новый масштабный проект «Гордума-online». Его цель - с помощью читателей, неравнодушных жителей Пскова, и опытных профессионалов-экспертов отыскать тех, кто достоин получить депутатский мандат и может быть полезен в Псковской городской Думе. Причем, не обязательно это должны быть люди, ранее участвовавшие в выборах и проявлявшие активность в политической жизни. С 10 марта можно направлять в редакцию ПЛН свои предложения по кандидатурам. Как вы этого сделаете - в форуме под новостью о старте проекта, письмом на электронный адрес pln-duma@yandex.ru или как-то иначе - не имеет принципиального значения.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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