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Депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев возглавит региональный аппарат партии «Родина»

16.03.2017 13:51 ПЛН, Псков

Депутат Псковского районного собрания, помощник члена Совета Федерации от Псковской области Павел Бикташев подал заявление о выходе из политической партии ЛДПР. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.

«Павел Бикташев возглавляет фракцию ЛДПР в районном собрании, в прошлом был координатором партийной районной организации, входил в состав высшего регионального органа - координационный совет.

Павел Бикташев

Я сделал ему предложение возглавить региональный аппарат партии «Родина» в Псковской области и руководить избирательным штабом на муниципальных выборах 2017. Насколько я понимаю, он склонен принять данное предложение. С момента, как я возглавил региональное отделение «Родины», Павел неформально оказывал консультационную помощь, а сейчас у него появляется возможность в полном объеме применить свой опыт и знания для того, чтобы помочь новой патриотической силе в городе Пскове полностью сменить обанкротившуюся муниципальную власть и ее профнепригодного главу», - написал Константин Вилков.

Павел Бикташев подтвердил Псковской Ленте Новостей данную информацию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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