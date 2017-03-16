Депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев возглавит региональный аппарат партии «Родина»

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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Депутат Псковского районного собрания, помощник члена Совета Федерации от Псковской области Павел Бикташев подал заявление о выходе из политической партии ЛДПР. Об этом сообщил председатель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.
«Павел Бикташев возглавляет фракцию ЛДПР в районном собрании, в прошлом был координатором партийной районной организации, входил в состав высшего регионального органа - координационный совет.
Павел Бикташев
Я сделал ему предложение возглавить региональный аппарат партии «Родина» в Псковской области и руководить избирательным штабом на муниципальных выборах 2017. Насколько я понимаю, он склонен принять данное предложение. С момента, как я возглавил региональное отделение «Родины», Павел неформально оказывал консультационную помощь, а сейчас у него появляется возможность в полном объеме применить свой опыт и знания для того, чтобы помочь новой патриотической силе в городе Пскове полностью сменить обанкротившуюся муниципальную власть и ее профнепригодного главу», - написал Константин Вилков.
Павел Бикташев подтвердил Псковской Ленте Новостей данную информацию.
Источник: Псковская Лента Новостей