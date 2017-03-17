Глава ЛНР Игорь Плотницкий уверен, что республика войдет в состав России по крымскому сценарию

Транспортная блокада Донбасса со стороны Украины дала повод задуматься о присоединении Луганской республики к России, заявил глава самопровозглашённой ЛНР. По информации портала «Газета.ру» Игорь Плотницкий отметил, что политика Киева вынуждает республику думать о своём будущем, поэтому вероятен референдум о присоединении ЛНР к Российской Федерации. Глава региона не сомневается, что результат плебисцита окажется таким же, как и в Крыму в 2014 году.

Как в ЛНР, так и в другой непризнанной республике, Донецкой, уже заявили, что транспортная блокада со стороны Украины фактически означает признание независимости неподконтрольных Киеву регионов. Главы ДНР и ЛНР 17 марта находились в Симферополе и участвовали в заседании интеграционного комитета «Россия—Донбасс».

Источник: Псковская Лента Новостей