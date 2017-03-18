10 вопросов рассмотрят на заседании администрации Псковской области

Заседание администрации Псковской области пройдет в понедельник, 20 марта. Как сообщает официальный интернет-портал государственных органов, мероприятие начнется в 13.30.

В повестке заседания 10 вопросов, среди них: о результатах реализации Государственной программы Псковской области «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 – 2020 годы» в 2016 году, о проекте распоряжения администрации области "Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Псковской области до 2030 года", о проекте постановления администрации области "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования", об итогах работы по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области в 2016 году и о проекте постановления администрации области «О внесении изменений в постановление администрации области от 15 июня 2012 г. № 295 «О порядке предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам». Отметим, что ответственным по данным вопросам выступает руководитель областного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов.

Также участники совещания рассмотрят вопросы о проекте постановления Администрации области "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году", о проекте постановления администрации области "О внесении изменения в размеры предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, которая может оплачиваться Региональным оператором - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах", о проекте постановления администрации области «О внесении изменений в постановление администрации области от 15 марта 2011 г. № 80 «Об утверждении региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2016 годы».

Кроме того, на заседании будет обсуждаться вопрос о проекте постановления администрации области "О порядке предоставления из областного бюджета субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникших в результате осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории области", о проекте постановления Администрации области "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате труда инвалидов" и проекте постановления администрации области "О порядке предоставления из областного бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания).

Источник: Псковская Лента Новостей