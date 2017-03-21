ЦИК РФ планирует добавить сводную информацию о кандидатах и партиях в распространяемые приглашения на выборы

ЦИК России рассматривает возможность включить сводную информацию о кандидатах и партиях в приглашения избирателей на выборы, говорится в сообщении Центризбиркома в среду.

Там отмечается, что члены экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК РФ предложили Центральной избирательной комиссии принять постановление, которое обяжет нижестоящие комиссии реализовать в пределах своей компетенции несколько несложных технологий по информированию избирателей.

«Эксперты предлагают включать сводную информацию о кандидатах и избирательных объединениях в приглашения, вручаемые каждому избирателю и распространяемые через участковые комиссии. Кроме того, информационные плакаты, изготавливаемые организующей или окружной избирательной комиссией, предлагается сделать доступными для избирателей намного раньше дня голосования (примерно за 10 дней) и размещать их в местах, удобных для ознакомления», - говорится в релизе.

Там уточняется, что, несмотря на наличие большого количества агитационных материалов, избиратели часто жалуются на отсутствие информации о выборах.

«По мнению экспертов, широкое распространение объективной, сводной информации об участниках выборов могло бы увеличить интерес граждан к выборам, повысить явку и улучшить качество российских выборов», - говорится в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей