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Акция оппозиции в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

27.03.2017 00:53 ПЛН, Псков

 
В воскресенье, 26 марта, в Пскове прошла антикоррупционная акция «Он нам не Димон». На несанкционированное властями мероприятие у здания кинотеатра «Октябрь» пришло до ста человек, поддерживающих инициатора всероссийской акции - оппозиционера Алексея Навального.
 
 
Некоторые из участников держали в руках плакаты с антикоррупционными призывами и изображением премьер-министра Дмитрия Медведева.
 
 
Семеро из активистов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в отделение полиции.
 
 
Позднее все задержанные, в том числе организатор мероприятия Павел Чернов, член координационного совета «Открытой России» в Пскове Алексей Малов, фотограф Дмитрий Марков, экс-депутат Псковской городской думы Вадим Гузинин и другие, были отпущены.
 
 
Отметим, что у кинотеатра «Октябрь» также были замечены член Общественной палаты Псковской области, лидер движения «Свободный берег» Игорь Батов, региональный координатор движения «Открытая Россия» Юрий Каныгин, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виктор Яшин, спортивный тренер Михаил «Физрук» Петров, руководитель «Антикоррупционного фронта», экс-депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Павел Николаев, националист Георгий Павлов, бывший руководитель регионального отделения партии «Родина» и участник других политобъединений Валентин Болдышев, а также ряд других общественных и политических деятелей.
 
 
Подробности антикоррупционной акции псковской оппозиции – в разделе «Фоторепортажи».

Источник: Псковская Лента Новостей



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