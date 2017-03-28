В Великих Луках выбрали лучших молодых политиков города

28 марта в Великих Луках состоялась традиционная интерактивная игра «Молодой политик -2017». Организовали мероприятие отдел по молодежной политике города и Территориальная избирательная комиссия Великих Лук.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в игре приняли участие команды ВГСХА, ВЛГАФК, ВФ ПсковГУ, ВМТК и городского студенческого совета.

Оценивало выступление молодых политиков экспертное жюри под руководством председателя Территориальной избирательной комиссии города Великие Луки Виктора Тамгина. Модератором встречи выступил Всеволод Козловский, депутат Псковского областного Собрания депутатов.

Открывая мероприятие, Виктор Тамгин отметил, что интерактивная игра «Молодой политик» в Великих Луках проходит в четвертый раз. Он напомнил студентам о том, что в этом году в городе в единый день голосования, 10 сентября пройдут выборы в Великолукскую городскую Думу, а также довыборы в Псковское областное Собрание по избирательному округу № 8. Также рассказал о том, кто может избирателем и о процедуре голосования. Виктор Тамгин пожелал участникам игры принимать осознанное и взвешенное решение, идя на выборы и голосуя за того или иного кандидата.

В свою очередь начальник отдела по молодежной политике города Светлана Белюкова отметила, что игра в этом году проходит в новом формате. Задания носят больше практический характер. Например, студентам необходимо было разработать памятку для молодых избирателей. И, как заверила Светлана Белюкова, самая лучшая памятка будет распространена в образовательных учреждениях города.

На игре студентам необходимо было преодолеть пять испытаний, к двум из которых они имели возможность подготовиться заранее. В качестве домашнего задания были разработка буклета «Памятка молодому избирателю города Великие Луки» и монолог лидера команды на темы «Мы – будущее России! Нам выбирать!».

Конкурсная программа началась с презентации буклета, в который студенты включили основные понятия, связанные с выборами, информацию об избирательном праве и системе избирательной системе Псковской области, ответы на часто задаваемые вопросы, адрес ТИК города Великие Луки, порядок голосования и многое другое. Жюри оценивало общий дизайн, содержание, грамотность и оформление буклета.

На выполнение следующих трех испытаний молодым политикам отводилось ограниченное время – от 3 до 5 минут. Им необходимо было ответить на 12 вопросов викторины по избирательному праву «Мы – избиратели!», перечислить реально существующие партии России и Псковской области. Четвертое задание позволило выяснить, насколько хорошо ребята знают политические партии страны и их лидеров.

Завершило конкурсную программу домашнее задание. Лидеры команды выступили с монологом на тему «Мы – будущее России! Нам выбирать!» В своих выступлениях молодые люди говорили о важности решения, который каждый избиратель принимает, придя на выборы. Молодое поколение несет ответственность за свой выбор, ведь ему предстоит развивать страну.

По итогам дня наибольшее количество баллов набрала команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, которая стала победителем интерактивной игры «Молодой политик - 2017». Второе место заняли студенты из Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, а третье - студенты Великолукского филиала ПсковГУ. Лучшим лидером был признан капитан команды ВЛГАФК Ярослав Ходос. Лучшим буклетом «Памятка молодому избирателю города Великие Луки», по решению жюри, был признан буклет студентов ВГСХА.

Источник: Псковская Лента Новостей