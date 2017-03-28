Константин Вилков: Против Ивана Цецерского, как человека, я ничего не имею, но управленец он неважный

«Против Ивана Цецерского, как человека, я ничего не имею, но управленец он неважный», - такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.

Он напомнил, что партия «Родина» подавала заявку на проведение пикета возле городской администрации в Пскове, акция должна была пройти в понедельник, 27 марта, но в ее проведении было отказано. Причина - в это время городская администрация якобы чистила канализацию.

Партия «Родина» и ее единомышленники планировали привлечь внимание жителей Пскова к «деструктивному, непрофессиональному подходу к работе администрации Пскова».

Тем не менее, одиночные пикеты с теми же требованиями сегодня проходят на главных магистралях Пскова - Октябрьском, Рижском проспекте, возле администрации Пскова, в спальных районах города.

«Я ничего против Ивана Цецерского, как человека, не имею. Меня интересует судьба города Пскова. Управленец, мне кажется, мягко говоря, он неважный. Может быть, и профнепригодный. То, что происходит в городе, никого не оставляет равнодушным - ямы по колено, нет тротуаров, город в песке. Где администрация города? Где порядок? Где чистота?» - недоумевает Константин Вилков.

Он подчеркнул, что партия «Родина» не отказывалась от участия в других публичных акциях, которые проходят в Пскове. Например, представители партии принимали участие в акции дальнобойщиков, но без партийной атрибутики.

Со стороны Константин Вилков наблюдал за антикоррупционной акцией, которая 26 марта прошла на площади Ленина. По его мнению, фильм Алексея Навального «Он вам не Димон» не может никого оставить равнодушным. Его фильм натолкнул на мысль: «Кто-то один преступник. Медведева в отставку, Навального - посадить. И жить будем дальше». Также Константин Вилков убежден, что власть не должна была запрещать этот митинг. Таким образом, они забили «гол в свои ворота». «Зачем нужно было накалять обстановку?» - недоумевает лидер регионального отделения партии «Родина».

Источник: Псковская Лента Новостей