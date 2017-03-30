Экс-губернатор Михайлов о выборах-2017, союзе с Брячаком и дружбе с Гавунасом

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию интервью с экс-губернатором Псковской области Евгением Михайловым. Напомним, в прошлом году бывший руководитель региона предпринял попытку вернуться в политику и в качестве кандидата от «Справедливой России» участвовал в выборах Псковского областного Собрания. Мандата депутата он не получил, однако, судя по всему, в 2017 году Евгений Михайлов вновь примет участие в избирательной кампании - на этот раз, вероятно, будет претендовать на место в Псковской городской Думе. Насколько данные предположения наблюдателей соответствуют намерениям бывшего губернатора? Сохранится ли союз команды, которую в СМИ нередко называют «группой Михаила Гавунаса», с региональным отделением «Справедливой России» во главе с Олегом Брячаком? Какую цель преследует Евгений Михайлов, пытаясь вернуться в региональную политику?

- Евгений Эдуардович, большинство, как принято выражаться, «акторов» политического процесса нашего региона сейчас готовы включиться в очередной избирательный цикл, на сей раз муниципальный. Давайте окинем широким взором пейзаж перед битвой. Что он из себя представляет, в связке «власть-оппозиция»? По вашему мнению, каковы основные процессы?

- Основной процесс в России давно определился. После «окна возможностей» в начале 90-х власть стала полностью превалировать над оппозицией, а позже система окончательно «вертикализировалась», и сегодня все политическое поле полностью контролируется. Хорошим примером тут является моя попытка выставить свою кандидатуру на выборах в Госдуму в прошлом году. С большим скандалом власти этому воспрепятствовали, мне, как и многим другим активным кандидатам, которые считались федералами более-менее самостоятельными, была закрыта дорога на федеральные выборы.

На региональном уровне вести свою политическую линию еще возможно, хотя и с проблемами, слишком много всего у нас «зарегулировано». С учетом почти тотальной монополии власти на телевидении понятно, почему даже нынешний экономический кризис не привел пока к изменению ситуации в пользу оппозиции, хотя градус социального недовольства значительно повысился. Однако, скорее всего, растущее напряжение в этом году скажется, помимо прочего, и на муниципальных выборах. Тем более в нашем регионе кризис ощущается достаточно остро. Поэтому оппозиция вполне может рассчитывать на хороший результат осенью. По нашим местным обстоятельствам могут набрать голосов коммунисты, так как они воспринимаются населением как наиболее дистанцированная от непопулярной власти, но уважаемая и системная оппозиционная партия. А так как областная КПРФ не находится в таком клинче с обладминистрацией как, например, «Справедливая Россия», то она не находится под информационным давлением и соответственно про коммунистов не вбрасывается негатив.

- Лично вас как политика, год назад вернувшегося в регион, принято считать членом «группы Михаила Гавунаса», у которой, в свою очередь, существуют определенные взаимоотношения с областным отделением «Справедливой Россией» во главе с Олегом Брячаком. Как вы можете охарактеризовать состояние этого союза в настоящее время, существуют ли противоречия в ядре этого движения?

- Ну, это как бы несерьезно. Я человек самого себя. С Михаилом Савельевичем, естественно, у меня давние дружеские отношения, которые сохранились в различных обстоятельствах. Бывали и разногласия. В начале прошлого года мы стали более плотно сотрудничать в региональной политике. Вначале я собирался баллотироваться в Государственную Думу от партии «Родина», а Михаил поддерживал ряд кандидатов от этой партии на областных выборах. Однако, этот вариант мне заблокировали. Тогда я был выдвинут от партии пенсионеров, но позже Кремль поменял там руководство и это решение было изменено. Тут важно, что я не вступал ни в какие партии, а речь шла о выдвижении от них. Ведь, чтобы влиять на политику, в наше время приходится договариваться с какой-либо партией. В конце концов получилось договориться с партией «Справедливая Россия» на выборах в областное Собрание. Правда, этот союз сложился в самый последний момент, что сказалось на ходе кампании и на е результате. Он в целом сохранился, но в организационном плане, а политически. Противоречий особых нет, по ряду вопросов есть разные взгляды, но в целом есть сотрудничество.

- Вы, насколько мне известно, планируете идти на выборы неким единым блоком, и хотя никаких окончательных решений пока не принято, что можно сказать о вашем блоке в целом, его целях, задачах и тактике?

- Идея очень простая, она такая же, что и в прошлом году. Есть желание повлиять на положение дел в регионе. Это возможно, прежде всего, через выборы в органы власти. Областное Собрание, городские думы и т. п. Вероятно, будет соглашение со «Справедливой Россией» о совместных действиях, такие планы, действительно, существуют. Формат взаимодействия и конкретные шаги пока еще продумываются.

- Как вы относитесь к долгоиграющему и острому конфликту депутата Брячака-младшего с командой Турчака? Есть ли в этом конфликте какой-то политический смысл? Люди из власти часто обвиняют Олега Брячака, что он попросту отрабатывает «заказ с берегов Мертвого озера», то есть фигура несамостоятельная, отрабатывающая бабки «опального олигарха»?

- Смысл, конечно, есть. Это политическая борьба и эта борьба в данном случае отражает настроения населения. Часть псковичей недовольна, причем многие недовольны именно руководящей в регионе группой во главе с губернатором. Такие настроения, кстати, всегда есть, насколько они оправданы - другой вопрос. Причины в нашем случае как в конкретных действиях обладминистрации, которые воспринимаются отрицательно, так и в том, что она считается управляемой варягами. Ведь, не секрет, что без назначения сверху выиграть свободные выборы было бы крайне сложно.

В ходе этого конфликта внимание концентрируется на болевых точках, что, между прочим, бывает часто полезным. Конечно, не обходится без перехлестов и хотелось бы больше конструктива, но для конструктива нужно желание обеих сторон. Не думаю, что со стороны областных властей были сделаны достаточные для этого усилия. Возьмите историю с комиссией по определению ущерба по делу «Пищепрома». Казалось бы, в чем проблема для обладминистрации поработать с депутатами и разобраться в этом спорном вопросе. Но даже депутатскую комиссию не создали, не говоря уже о совместной с чиновниками обладминистрации.

На мой взгляд, Олег Брячак вполне самостоятельный политик, который, конечно, ввязавшись в тяжелую борьбу с губернатором и придав ей личностный характер, оказался в определенной изоляции, так как мало кто из нашей элиты рискует прослыть нелояльным к власти. Естественно, он ценит любую поддержку, особенно такую мощную, какую может обеспечить Михаил Гавунас. И абсолютно нормально, что это приводит к попыткам Брячака поставить вопросы по делу «Пищепрома». Никто же не мешает создать пресловутую комиссию и публично разобраться с вменяемым Гавунасу ущербом. Но не идут же на это. Тогда какие к кому претензии?

- Сделали ли вы какие-то выводы из поражений прошлого года? Каким образом постараетесь усилить кампанию нынешнего? Может, просто люди были не те?

- Люди были хорошие. И ошибки тоже были. Прежде всего, надо понимать пределы возможного. Скажем, моя основная идея в том, что я предлагаю свои услуги избирателям области. Я мог бы квалифицированно представлять их интересы в Госдуме. Ну, не получилось из-за противодействия властей выдвинуться в Госдуму, я такое же предложение сделал по 9-му округу в городе Великие Луки. Это вполне конкретное и честное предложение.

- Каковы ваши предельные цели? Понятно, что, чем больше проходит в депутаты всех уровней, тем лучше. И все-таки? Если говорить о деталях.

Цели простые. Оказывать влияние на региональную политику. Это достигается, прежде всего, проведением достойных кандидатов в органы власти. Однако, уже даже само участие в избирательной кампании позволяет как акцентировать внимание на проблемных зонах, причем заостряя критику на тех, кто отвечает за обстановку, так и выдвигать идеи, способные помочь области. Когда идут выборы всё это сделать гораздо проще.

- Правильно ли я понимаю, что на данный момент лично ваша приоритетная цель - кресло депутата Псковской городской Думы?

- Это возможный вариант.

- В последнее время многие обратили внимание на вашу активность в сети - вы делаете этакие «пятиминутки» по разным актуальным вопросам. Участвуете даже в большом интервью (типа ток-шоу) под названием «Вечерний губер» на канале «День». Вы придаете большое значение этим новым медиа? И если да, то почему? Кто финансирует эти проекты, и насколько они эффективны?

- Тут несколько моментов. Мне интересно поделиться своими взглядами на разные события с людьми. Сейчас новая информационная эпоха, и практически каждый человек может выступать со своими идеями, делиться опытом и давать оценки. Но, конечно, эффективнее это делать, используя уже раскрученные медиа. Тем более для качественной записи видео нужна более-менее приличная аппаратура и студия. Поэтому, когда мне пришло предложение поучаствовать в работе видеоканала «День-ТВ», я его принял. Одновременно я стал делать «актуальные пятиминутки» на видеоканале Сергея Задумова. Мне интересно, возможность есть, так что работаем понемногу. Финансирования с моей стороны тут нет, я ничего пока не получаю и не вкладываю.

- Что изменилось за год в вашей личной жизни? Понятно, что дети растут. Вы так и не вернулись в Псков окончательно?

- Ничего особо не изменилось. Дети растут. Частично вернулся, так как теперь бываю в Пскове некоторые время каждый месяц, стараюсь добираться и до Великих Лук. Если буду участвовать в выборах, то буду здесь практически постоянно.

Источник: Псковская Лента Новостей