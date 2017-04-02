Псковский городской суд частично удовлетворил иск организатора антикоррупционного митинга против администрации области

Сегодня, 3 апреля, Псковский городской суд частично удовлетворил иск организатора антикоррупционного митинга в Пскове Павла Чернова против администрации Псковской области. Как сообщил Псковской Ленте Новостей член регионального отделения координационного совета «Открытой России» Алексей Малов, присутствующий на заседании суда, Павел Чернов требовал признать незаконным отказ администрации области в проведении митинга 26 марта.

Интересы администрации области в суде представлял заместитель председателя Государственно-правового комитета администрации области Сергей Крысенков. Суд выслушал позиции истца и ответчика и вынес решение о частичном удовлетворении иска. В частности, нарушение со стороны администрации области состояло в том, что организаторам митинга не было предоставлено альтернативное место и время для проведения мероприятия.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, 26 марта в Пскове прошла антикоррупционная акция «Он нам не Димон». На несанкционированное властями мероприятие у здания кинотеатра «Октябрь» пришло до ста человек, поддерживающих инициатора всероссийской акции - оппозиционера Алексея Навального. Семеро из активистов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в отделение полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей