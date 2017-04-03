Краснов объявил о намерении участвовать в выборах губернатора Псковской области в 2019 году

Бывший руководитель регионального отделения «Партии Роста» и коалиции непарламентских партий Василий Краснов объявил о намерении принять участие в качестве кандидата в выборах губернатора Псковской области. Об этом говорится в заявлении под названием «Василий Краснов - губернатор 2019!», поступившем в понедельник, 3 апреля, в адрес редакции Псковской Ленты Новостей. Приводим фрагменты данного обращения (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

«Уважаемые жители Псковской области, дорогие мои земляки, мной принято непростое решение о участие в выборах качестве кандидата на пост губернатора Псковской области, которые должны планово пройти в 2019 году», - говорится в обращении, подписанном «Василий Краснов - житель маленького града – исторической области - Великой страны».

Подвергая критике действия региональной власти, автор обращения предлагает:

«Давайте вспомним про наш свободолюбивый дух! Издревле псковичи славились стойкостью и умению мобилизоваться, как перед внешним врагом, так и внутренними проблемами: отразили атаки Тевтонского ордена, Стефана Батория и других, да и чего говорить – изгнали из Пскова Александра Невского (хотя и ошибочно!). Неужели мы с вами и в этот трудный исторический момент не сможем постоять за себя, за свои семьи, детей! Мы должны объединиться и в едином порыве сказать на губернаторских выборах решительное НЕТ обманщиками и казнокрадам! Прийти на избирательные участки и сделать свой правильный выбор! Выбрать земляка, человека знающего и чувствующего проблемы региона, живущего с ним одной жизнью с бьющимся в унисон с жителями сердцем!»

«Сам я беспартийный, абсолютно свободный от каких-либо партийных установок человек, не имею обязательств перед какими-либо спонсорами, опираюсь на мнение исключительно жителей нашего региона. Всецело открыт для каждого желающего обсудить нашу с вами предвыборную народную программу, которую предлагаю составить совместно, опираясь на ваши предложения и заветы».

«Несколько шагов для победы на выборах губернатора Псковской области.

1. С 2017 -2019 год принимаю участие в качестве кандидата в муниципальных выборах, проводимых на территории нашего региона. Главная цель – как можно больше получить возможность общения с вами, дорогие мои, и доводить нашу общею народную программу.

2. Во всех городах, районах, волостях, деревнях провести открытые встречи, создать штабы, назначить местных представителей.

3. Обязательно провести встречи с избирательной комиссией Псковской области и обсудить возможность изменения условий для регистрации кандидатов в губернаторы, отменить или изменить условия так называемого «муниципального фильтра». Сейчас требуется собрать свыше 150 подписей депутатов различного уровня, что для кандидата, не имеющего отношения к власти очень проблематично выполнить.

4. Важная задача – определиться и принять участие в президентской выборной кампании 2018 года.

5. Буду стараться делать интересные встреч,и в том числе тренинги, семинары, презентации.

6. Всю свою команду буду формировать только из жителей Псковской области и вы никогда не увидите тут проходимцев из других регионов.

7. Уже с сегодняшнего дня полностью открыт для общения с вами и более того каждый может направить мне свое обращение по любой проблеме. Присылайте, исходя их своих реальных возможностей, буду стараться вам помочь. Электронная почта krasnov_vb@mail.ru».

Напомним, Василий Краснов ранее был членом ЛДПР, затем возглавлял региональные отделения партий «Правое дело» и «Партия Роста», а также коалицию непарламентских партий Псковской области. Он неоднократно участвовал в избирательных кампаниях на территории Псковской области, выступая в качестве «кандидата-спойлера» и действуя в интересах других кандидатов. В конце 2016 года Василий Краснов заявил о том, что ему надоело быть «кандидатом-спойлером» и он «разошелся с политблоком областной администрации». В конце 2016 и начале 2017 годов Василий Краснов претендовал на то, чтобы стать партнером общественного движения «Открытая Россия» в Псковской области. В дальнейшем он объявил о создании собственного политического проекта «Блок Василия Краснова».

Источник: Псковская Лента Новостей